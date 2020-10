Grüne Stadterweiterung auf Wasser

Wer in der Stadt lebt, kennt das Problem nur zu gut: Wo eben noch ein Stückchen „Wildnis“ war, wird flugs das nächste Haus gebaut. Die Städte wachsen, mehr Wohnraum wird benötigt. Noch unverbaute urbane Flächen sind längst Mangelware. Für Wildpflanzen und Tiere bleibt kaum Lebensraum. Zugleich ist klar, dass Artenvielfalt essenziell für gesunde Umwelt ist. Und dass ihre Erhaltung ungestörter Zonen bedarf, in denen Natur „wild“ gedeihen kann. In diesem Sinne hat das niederländische Büro Waterstudio ein Konzept entwickelt, das – wenn auch nur in Uferzonen – grüne Stadterweiterung ermöglicht.

Zutritt verboten, Nutzen garantiert

Die Idee zu „Sea Tree“ steht schon seit Längerem auf Waterstudios Agenda. Ähnlich wie futuristische Pläne des visionären Architekten Vincent Callebaut oder seines italienischen Kollegen Luca Curci, harrt sie jedoch der Umsetzung. Genau wie viele andere, spannende Konzepte für mehr urbanes Grün und Umweltschutz, von denen sich „Sea Tree“ allerdings in einem zentralen Punkt unterscheidet: Den Entwicklern geht es nicht um neue Erholungszonen für geplagte Städter. Der gestapelte „Meeresbaum“ soll für Menschen sogar unzugänglich sein. Er soll schwimmende Naturreservate schaffen. Im Namen von Biodiversität und Umweltschutz. Weil beides Gesundheit und Zukunft aller Lebewesen dieses Planeten dient.