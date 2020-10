„Second Home“ in Hollywood

An Annehmlichkeiten und Serviceeinrichtungen fehlt es am neuen Campus nicht. Im Hauptgebäude finden sich Restaurant, Café und Bar, sowie Gemeinschaftsräume, ein Veranstaltungs- und Konferenzraum. Wöchentliche Events sollen das Gemeinschaftsgefühl am Campus fördern.

Top-Service à la Second Home

Auch Pausenbereiche und offene Terrassen laden zum Kommunizieren und Verweilen ein. High-Speed-Internet in der gesamten Anlage versteht sich von selbst. Ebenso, wie Rezeption, Post-Zentrale, Parkmöglichkeiten, ständige Pflege der Anlage und ein an sieben Tagen rund um die Uhr anwesender Sicherheitsdienst.

Im Fokus: Optimales Networking

Alles im Sinne jener Idee, die Second Home auch in seiner Co-Working-Anlage in Lissabon und seinen vier Locations in London verfolgt: Networking, das Neues wachsen lässt. So unterstützt ein spezielles „Breakthrough-Team“ die Mitglieder dabei, ihre Errungenschaften zu teilen, potenzielle Partner ausfindig zu machen und etwaige Probleme gemeinsam zu lösen.