Büro Kunterbunt

In das Hauptbüro von Loóna gelangt man durch einen „Ebenholztunnel”, in dem die Garderobe und ein kleiner Wartebereich integriert sind. Das Innere ist ein moderner, offener Raum, in dem ein System aus Holztrennwänden und Pflanzen für Klarheit und Privatsphäre sorgt. Die Gliederung in zwei Hauptbereiche spiegelt die Organisationsstruktur und die Abteilungen des Unternehmens wider.