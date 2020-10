Jetzt wird der Mond zur Baustelle!

Unter dem Namen „Projekt Olympus“ will man in verhältnismäßig naher Zukunft also tatsächlich erste echte Gebäude auf dem Erdtrabanten errichten. Konkret zielt diese außerirdische Baumission darauf ab, eine Möglichkeit zu entwickeln, Infrastruktur für das Leben auf dem Mond zu schaffen. So heißt es offiziell. Derartige Szenarien wurden bereits immer wieder von diversen Unternehmen entwickelt. Das allerdings stets ohne jegliche Realisierungs-Chance. Das ist in Anbetracht der handelnden Akteure in diesem Fall schon einmal anders.

Komplett neue Herangehensweise

Aber auch die Herangehensweise unterscheidet sich massiv von den bis dato bekannten Überlegungen. Während andere Projekte aufblasbare Zeltkomponenten oder aufwändige Metallstrukturen vorgeschlagen hatten, sollen mit dem Projekt Olympus neue Technologien den Mond erobern. Das bereits aktive Projekt-Team ist fest davon überzeugt, mittels 3D-Druckmethoden robuste Konstruktionen auf der Mondoberfläche schaffen zu können.