Lifestyle-Luxus im Rockwell Design

Schon klar: New York zählt zu den teuersten Städten der Welt. Ohne üppiges Portemonnaie kommt man in Manhattan nicht weit. Zu hoch, die Mieten und Immobilienpreise. Allerdings liegen ansprechende Freizeiteinrichtungen auch für jene, die sich Luxuswohnungen leisten können, oft nicht um die Ecke. Ein Manko, das nun in der neuen „Waterline Square“-Anlage am Hudson River behoben wurde: Den Bewohnern der drei eleganten Wohntürme in der Upper Westside steht seit Kurzem das neue Freizeitparadies „Waterline Club“ offen. Designt von der vielfach preisgekrönten Rockwell Group. Mehr als 9.000 Quadratmeter groß. Und in jeder Hinsicht atemberaubend.