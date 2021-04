Origami in Holz

Die Büroflächen der Synegic-Firmenzentrale sind auf zwei Stockwerken und einer Zwischenebene angelegt. Jede Form des Arbeitens – von der klassischen Schreibtischarbeit bis zur kreativen Kollaboration mit externen Spezialisten – findet hier ihren Platz. Wände wurden gänzlich abgeschafft. Schließlich sei das Ziel ein lebendiger Dialog unter den Mitarbeitern und die Förderung des Gemeinschaftssinns, wie es heißt.

Die Leichtigkeit des Seins

Die größte Kunst der Architekten Horikoshi und Hasegawa liegt wohl darin, dass sie einem massiven Material wie Brettsperrholz zu ungeahnter Leichtigkeit verholfen haben. „CLT wird für gewöhnlich in Wänden und Böden verwendet. Durch seine Anwendung in der Dachkonstruktion wurde gezeigt, dass CLT auch leicht wirken kann,“ so die Architekten von Uenoa.