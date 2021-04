Da wird man noch zum Schwammerl!

Es war an den Ufern des Fairy Lake im chinesischen Xinyu. Hier lebte lange vor unserer Zeit, vor vielen Dynastien eine Fee. Aus Angst versteckte sie sich vor den Menschen. Keiner sollte ihr schönes Antlitz jemals bewundern, um es keinesfalls zerstören zu können. Doch ein am See lebender Fischer, der so unbedarft wie unschuldig war, überraschte die Fee eines besonderen Tages. Und erwies ihrer Schönheit seine tiefste Bewunderung. Ohne ihr jemals auch nur ein Haar zu krümmen.

Ein Märchen für moderne Hoteliers

So ungefähr soll es sich laut dem Märchen, das sich rund um den besagten See rankt, einst also zugetragen haben. Geblieben ist jedenfalls die Bezeichnung „Fairy Lake“ die natürlich an „Fairy Tale“ für „Märchen“ angelehnt ist. Und heute Touristen aus aller Welt anlockt.

Also finden sich an dessen Ufern nicht mehr länger einsame Fischerhütten, sondern Hotelkomplexe – wie etwa den namens Tree Wow. Eben dessen Eigentümer verfolgen aber seit vielen Jahren die Idee, der prachtvollen Natur des sagenumwobenen Gewässers eine besondere Bedeutung beizumessen. So wurden sämtliche bereits bestehende Bungalows nachhaltig und keineswegs pompös errichtet.