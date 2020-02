Neues „Kleid“ für alte Werft

Beim Entwurf des komplexen Mixed-Use-Konzepts kooperierte Henning Larsenmit dem Warschauer Büro BBGK Architekci und A2P2 Architecture and Planning aus Danzig. Projekt-Entwickler sind die belgischen Unternehmen Revive und Alides. Für das dänische Architekturstudio ist diese Revitalisierung eines von drei aktuellen Stadtplanungs-Projekten am Wasser.

Expertise für urbane Uferzonen

Neben dem internationalen Wettbewerb um die Neugestaltung der legendären Kaiserlichen Werft in Danzig konnte das Team von Henning Larsen 2018 auch zwei weitere für sich entscheiden, die ebenfalls am Wasser liegen: Jene um die Projekte der Belfaster Waterfront und „Key West“ in Brüssel.Allerdings: Während etwa für Belfasts urbanes Uferparadies ein voraussichtliches Fertigstellungsdatum genannt wird, hält man sich bei Danzig noch zurück. Laut Website des Entwicklers Revive wohl der frühen Projektphase wegen. Doch das Konzept verspricht, ein großer Wurf für die polnische Stadt zu werden.