Design ohne Barrieren

Wer vom „olympischen Gedanken“ spricht, meint für gewöhnlich das Motto „Dabei sein ist alles“. Der Wunsch, tatsächlich dabei sein zu können, bleibt Menschen mit Behinderung jedoch noch vielerorts verwehrt. Treppen, fehlende oder zu kleine Lifte, schmale Türen: Auch wenn man sich inzwischen bemüht, barrierefrei zu bauen, sind derlei Hürden für viele nach wie vor bitterer Alltag. Ein Musterbeispiel moderner Architektur, die niemanden ausschließt, soll nun im Mai eröffnet werden: Das neue, vom Büro Diller Scofidio + Renfro umsichtig barrierelos konzipierte Olympische and Paralympische Museum in Colorado Springs.

Vorab gelobt, gespannt erwartet

Dass den renommierten New Yorker Architekten mit dem Konzept zum neuen Olympischen Museum ein großer Wurf gelungen ist, steht außer Frage. Nicht umsonst bezeichnet die New York Times das Olympic & Paralympic Museum als einen jener Orte, die man heuer betrachten sollte. Das Fachmagazin Architectural Digest nennt es gar eines der am meisten erwarteten Gebäude – gleichauf mit dem Central Park Tower New York City und dem Vista Tower in Chicago, die ebenfalls 2020 fertiggestellt werden sollen.