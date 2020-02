Expo der Superlative

Spektakuläre Architektur und Öko-Konzepte zum Abwinken. Die Expo 2020 in Dubai ist eine Leistungsschau der Superlative. Star-Architekten von Bjarke Ingels bis Norman Foster buhlen diesmal um den besten Pavillon.

An die 180 Nationen nehmen alle fünf Jahre an der Exposition Universelle Internationale, kurz Expo genannt, teil. Sie heuern Star-Architekten an und präsentieren sich in oft sehr pompösen und teuren Pavillons, die nach der Ausstellung meist abgerissen werden. Von nachhaltiger Nutzung waren neben dem Eiffelturm bislang nur wenige Bauwerke. Die Weltausstellung wurde 1851 als Leistungsschau der Industrialisierung ins Leben gerufen. Mittlerweile, mehr als eineinhalb Jahrhunderte später, steht die Welt allerdings vor neuen Herausforderungen. In Zeiten von Digitalisierung und Klimawandel braucht es neue technologische und architektonische Modelle für die Zukunft. Ein Anspruch, dem die Expo 2020 in Dubai gerecht werden will.

Land der Superlative

Dass eine Weltausstellung in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht ohne Superlative über die Bühne geht, versteht sich von selbst. Um welchen Rekord es auch geht – sei es das höchste Hotel, das teuerste Eis oder die größte Shopping-Mall der Welt – der Wüstenstaat am Persischen Golf ist in vielen Rankings, die weltweit Kapital und Luxus vermessen, ungeschlagen. So verwundert es auch nicht, dass das erste Expo-Austragungsland im Nahen Osten auch in Sachen Nachhaltigkeit einen Stockerlplatz anpeilt.