Brutalistische Zwillinge in Stockholm

Die zwischen 44 und 271 Quadratmeter große Apartments verfügen damit über einzigartige Grundrisse, mehrere Ausrichtungen und viele Quadratmetern Fenstern – ein hohes Gut in einem nicht mit all zu viel Tageslicht gesegneten Land. Das gewählte Material, gerippter, farbiger Beton, mit freiliegender, mehrfarbiger Steinkornmischung, erinnert an „brutalistische Architektur”, eine Erfindung, die die Schweden gern dem Architekten Hans Asplund zuschreiben.

Modulares System à la Tetris

O.M.A. bedient sich beim Bau vorgefertigter Platten, was besonders im kalten Norden Vorteile mit sich bringt: Die Arbeiten auf der Baustelle können auch unterhalb der fünf Grad Celsius-Grenze, die das Betonieren verhindern würde, fortgesetzt werden. Zudem reduzieren die Betonfertigteile die Baukosten deutlich. Da aber die größtmögliche Vielfalt mit einer begrenzten Zahl an „Pre-Fab”-Teilen angestrebt ist, ist gar nicht so klar zu erkennen, dass das Gebäude vorfabriziert ist.