Im Einklang mit Klima und Natur

Auch wenn der Gedanke an Baustellen in sensibler Landschaft aufs Erste Unmut weckt: Es gibt Projekte, die der Bewahrung sogar Vorschub leisten. So entsteht etwa mit dem „Svart Resort“ das weltweit erste Hotel mit positiver Energiebilanz. Europas erstes Unterwasser-Restaurant „Under“ indes ist zugleich ein Forschungszentrum, das dem Schutz der Meere dient. Und im spektakulären „Arctic Wold Archive“ wird über das pflanzliche Welterbe gewacht. All diese Novitäten liegen in gefährdeten Regionen. Und sie sind superbe Beispiele für Architektur, die zum Schutz von Klima und Natur beiträgt.

„Architekt des Jahres“ mit Umweltexpertise

Entworfen wurden die drei genannten Wunderwerke vom renommierten Büro Snøhetta, das jetzt von AW Architektur & Wohnen als „Architekt des Jahres 2020“ ausgezeichnet wird. Der Zeitpunkt der Ehrung passt perfekt. Denn von 4. Juli bis 20. August 2020 demonstriert eine Ausstellung im Berliner Aedes Architekturforum den Einfluss baulicher Eingriffe auf sensible Zonen. Zentrales Thema der Schau „Arctic Nordic Alpine“ ist zeitgenössische Architektur in gefährdeten Naturlandschaften. Und konzipiert wurde sie just vom nun prämierten Studio Snøhetta, dessen Werke dabei im Vordergrund stehen.