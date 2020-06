Cliffhanger für Aussteiger

Apropos Sonne: Ihre Omnipräsenz an der chilenischen Küste – die Durchschnittstemperatur in Los Arcos beträgt 23,2 Grad Celsius – wurde von den Architekten gekonnt aufgegriffen: An der West-, Nord- und Südseite des als „Till House“ bezeichneten Domizils wurden jeweils Terrassen angelegt, um die unterschiedliche Intensität der Sonne auszunutzen.

Die perfekte Terrassen-Lösung

So gibt es für jede Tageszeit ein perfektes Plätzchen. Und wer einfach den ganzen Tag unser Zentralgestirn anbeten möchte, der kann sich auf das Dach des Hauses begeben. Dieses ist extra als waschechtes Sonnendeck konstruiert.

Sonnenklar auch, dass in Anbetracht dieser buchstäblichen Hot-Spots an eine Abkühlungsmöglichkeit gedacht wurde. Sie findest sich etwas abseits des Wohnbereichs in Form eines so genannten „Kuba“. Das ist eine Art hölzerner Whirlpool, von dem man einen gigantischen Blick auf den Pazifik hat. Diesen kann man übrigens auch genießen, wenn es gerade keine 23,2 Grad hat – sein Wasser lässt sich ganz natürlich mit Feuer wärmen.