Eine Kathedrale der Mobilität

Viele seiner Objekte stechen durch die skulpturale Wirkung des Tragwerks hervor. Calatrava zieht immer wieder Parallelen zu natürlichen Bio-Strukturen wie Blattwerk, Skelette oder Flügel.

Beispiele gefällig: Bahnhof Zürich Stadelhofen (1990), Bahnhof Lyon-Saint-Exupéry TGV (1994), der Bahnhof Liège-Guillemins (2009). Und last but not least der Umsteigebahnhof am Ground Zero in New York, die Port Authority Trans-Hudson Station (PATH) – eine etwa zur Hälfte oberirdisch geführte U-Bahn, die teilweise den Charakter einer S-Bahn hat (2016). Ebenfalls am Ground Zero gewann Calatrava den Wettbewerb für den Nachfolgebau der zerstörten griechisch-orthodoxen St. Nicholas Kirche.