Immer auf der Welle

Es ist für Betroffene zwar bitter, aber es ist Realität: Auch Surfer müssen ab und an einmal runter vom Brett und ab ins Bett. Eine Tatsache, mit der sich ein portugiesischer Profi-Surfer offensichtlich nicht so ganz anfreunden will. Der Mann wünscht sich ein Surfer-Paradies, in dem er stets über den Wellen thront!

Surfer-Paradies über den Wellen

Zumindest kommt man in Anbetracht des aktuellen Entwurfs seines zukünftigen Feriendomizils an der portugiesischen Atlantikküste zu diesem Schluss. Die ukrainischen Architektin Victoria Yakusha kreierte für ihn eine gläserne Kabine, die förmlich über den Wellen schwebt. So, dass der Bewohner dieser außergewöhnlichen Bleibe stets mit dem Meer in Kontakt ist, ohne nass zu werden. Ganz nach dem Motto: Wenn man gerade nicht auf den Wellen reiten kann, so soll man sie zumindest sehen können.