Kommen wir zum haptischen Teil des Wunderdings: Das elegante Deckenmikrofon. Es hat die Ausmaße 590 x 590 x 43 Millimeter und wiegt schlanke 5,6 Kilogramm. Es ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und schmiegt sich unaufdringlich an die Decke des Büros (oder schwebt in höheren Räumen an dünnen Seilen befestigt an der gewünschten Position). Zudem kommt das System ohne unliebsamen Kabelsalat unter den Tischen aus.

Flexibel in der Praxis

In der Coworking Lounge am Zürcher Tessinerplatz findet Sennheisers Deckenmikrosystem TCC2 bereits in der Praxis großen Anklang. Zum einen wegen der einfachen Bedienbarkeit, zum anderen aber auch wegen der Flexibilität: Es ist egal, ob an einem Meeting zwei oder zwanzig Menschen teilnehmen. Die Tonqualität bei der Übertragung zu externen Teilnehmern bleibt unverändert gut, wenn der Sprechende am Whiteboard seine Argumente skizziert, so die einhellige Meinung der Nutzer.