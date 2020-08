Gebaut in Malaysia, errichtet in Singapur

Doch das wirklich Spannende an dem Bau wird vor Ort kaum ersichtlich sein: Die extreme Ausformung des Fertigbaus.

Fertigbau der Superlative

So werden die beiden Wolkenkratzer zwar in Singapur stehen, 80% der gesamten Bausubstanz entsteht jedoch im benachbarten Malaysia! Dafür wurde in der Stadt Senai bereits eine überdimensionale Fertigungsanlage errichtet. In dieser werden nun 3.000 gigantische Module nach exakten Vorgaben gefertigt, um im Anschluss in mehreren Tranchen zur Baustelle verfrachtet zu werden. Um dann vor Ort mit besonders starken und hohen Kränen bloß noch „zusammengenäht“ zu werden, wie Experten diesen Vorgang des Verbauens beschreiben.