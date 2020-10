Gare Maritime glänzt ganz in Holz

Eine Werkstatt vor Ort einzurichten wäre kostspielig gewesen, schildert Martin Schimpf von Züblin in „Building“. Also musste eine andere Lösung her. Und so entwarf das Team eine Schraubverbindung, die ohne besonderen Aufwand am Bestimmungsort gefertigt werden kann. Auch der knappe Terminplan konnte eingehalten werden: In zwölf Monaten wurden 10.000 Kubikmeter Holz verbaut.