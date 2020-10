Feinste Shades of Grey

Ein selbstbewusster Bauherr ist wohl das, was sich jeder Architekt wünscht. Einer, der weiß, was er will, und dabei nicht allzu viele Vorgaben macht. So wie Auftraggeber Clemens Strobl, der sich für seine biologische Weinmanufaktur „möglichst wenig Design“ wünschte. Der Winzer aus Oberösterreich ließ einen verfallenen Meierhof in Mitterstockstall am Wagram zu Wohnraum und Arbeitsstätte umbauen. Das farb- und formreduzierte Konzept, das das Architektur- und Designbüro Destilat ablieferte, sorgt auch international für Aufsehen.

Architektur ohne Anfang und ohne Ende

Während spektakuläre Weingüter von Stararchitekten seit langem zum Aushängeschild der größten Weinanbaugebiete Europas zählen, ist die Verbindung von Wein und Architektur in den letzten Jahren auch in Österreich angekommen. Mit dem neu eröffneten Weingut wurde allerdings kein dekonstruktivistischer Bau á la Gehry in die Weinviertler Kulturlandschaft gegrätscht. Harald Hatschenberger, Thomas Neuber und Henning Weimer von Destilat haben stattdessen ein subtiles und stimmiges Verbindungsstück geschaffen, das zwischen Historie und Gegenwart vermittelt.