Abgedrehter Baumhaus-Stil

Womit die gedrehte Erscheinung dem Namen „Helix“ wohl eindrucksvoll gerecht wird. Gleichzeitig aber drängt sich der Verdacht auf, dass mit der so generierten Erinnerung an die Struktur der Doppelhelix der DNA etwas weniger Offensichtliches gemeint sein könnte.

Was ist Mimikry?

Und wenn man in der Biografie des Herrn Gibbon etwas tiefer gräbt, wird man auch recht bald fündig: Gibbon interessiert sich seit seiner Jugend für die so genannte Biomimikry. Also die Nachahmung der Natur zum Zwecke der Lösung menschlicher Probleme. Die Idee, Natur zu imitieren, liegt also in seiner architektonischen DNA. Und so ist es weiter logisch, dass er seine neuesten Baumhäuser nicht in Baumwipfel baut, sondern eigenständig neben Bäumen auf deren „Augenhöhe“ erwachsen lässt. Indem er Baum-DNA sozusagen integriert.