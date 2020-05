Flanieren auf Distanz

„Wir haben uns gefragt, was die Lehre aus einem Raum wie diesem sein kann, was davon auch nach der Pandemie noch von Wert sein wird“, erklärt Architekt Chris Precht und beantwortet auch gleich seine rhetorische Frage. „Nach der Pandemie dient der Park dazu, dem Lärm und dem Trubel der Stadt zu entkommen und eine Weile für sich zu sein. Ich habe in vielen Städten gelebt, aber alleine war ich in der Öffentlichkeit nie. Ich denke, das ist eine seltene Qualität.“