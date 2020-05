Melbourne greift nach den Sternen

Doch das so genannte „Southbank Project“ in Melbourne spielt da in einer anderen, weil realistischen Liga. Seit wenigen Tagen ist es sogar amtlich – die australische Regierung erteilte die Baugenehmigung für die zwei geplanten gigantischen Tower.

Erste vertikale Stadt der Welt

Der höchste der beiden ist mit 365 Metern zwar nicht so hoch wie der soeben fertiggestellte Central Park Tower in New York – mit 472,44 das aktuell höchste Wohnhaus der Welt – allerdings versteht er sich auch nicht bloß als Wolkenkratzer. Sondern im Zusammenspiel mit seinem etwas niedrigeren Bruder als – vertikale Stadt. Sprich: In diesem „Haus“ wird alles, was sonst eine Stadt ausmacht, unter einem Dach vereint sein.

Stadtviertel wachsen in den Himmel

Das bedeutet: Die senkrechte Minimetropole wurde von vornherein so konzipiert, dass regelrechte „Stadtviertel“ aus dem Boden gestampft werden sollen. Offiziell als „ Southbank by Beulah“ bezeichnet, wird das in Zukunft höchste Bauwerk Australiens also über die unterschiedlichsten Lebensbereiche verfügen, die wir aus herkömmlichen Städten kennen.

Vier Areale sollen zu Privatwohnungen ausgebaut werden. Ein gigantischer Dachgarten wird genau so öffentlich zugänglich sein, wie diverse Grünflächen, so genannte „Pocket Parks“. Diese sollen über das gesamte Objekt verteilt die Natur in die Stadt holen. „Sie werden zentrale Rollen spielen, um die Nachbarschaft innerhalb des Wohnturms zu intensivieren, den Bewohnern ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln und ihnen einen Ort der Entspannung zu bieten“, heißt es seitens der zukünftigen Stadtverwaltung.