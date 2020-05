Das Missing Link

Ein besonderes Anliegen des italienischen Architekten ist es, die rasante Ausdehnung von Städten und dadurch bedingte Zersiedlung des Umlands einzudämmen. Und dies nicht nur, weil die Versieglung freier Flächen natürliche Lebensräume zerstört und den Klimawandel vorantreibt. Was Curci am Herzen liegt, ist nämlich vor allem ein gesellschaftliches Problem.So heißt es in der Beschreibung seines visionären Projekts: „Die Suburbanisierung der Armut ist einer der wichtigsten demografischen Trends der vergangenen 50 Jahre. Die Armutsraten in der Vorstadtlandschaft sind seit 1990 um 50 Prozent gestiegen“.

Curci sieht Zersiedlung als Gefahr

Mit „THE LINK“ – einer Smart City, die insgesamt einem himmelhohen Stadtwald gleicht – ließe sich dieser Entwicklung Einhalt gebieten, ist Curci überzeugt. Weil mehrstufige, vertikale Stadtplanung die Zersiedlung stoppen könne. Obendrein werde damit Natur in den urbanen Alltag zurückgeholt. Ein Gedanke, der bestens zur großen Sehnsucht heutiger Stadtbewohner nach Freiraum im Grünen passt.