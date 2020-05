Ein Fusilli aus Beton

Der C3 Cube in Dresden ist das erste rein aus Carbonbeton bestehende Gebäude. Der Baustoff ist frei formbar, hoch tragfähig, multifunktional, wartungsfrei und ressourcenschonend. Das Vorhaben ist aktuell das weltweit größte Forschungsprojekt im Bauwesen.

Streng genommen gibt es den Singular zu Fusilli, den Hartweizennudeln in Form einer Spindel oder Helix, nicht. Doch irgendwie erinnert der in Dresden entstehende erste Bau rein aus Carbonbeton an diese Pasta. Oder sagen wir, es erinnert zumindest an ein Einzelnes davon.