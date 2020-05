Düsseldorfs neue, grüne Mitte

Ein Ansinnen, das auch andernorts für spektakuläre Architektur sorgt. Zum Beispiel bei Thomas Heatherwicks Projekt der „1.000 Trees“ in Shanghai. Oder in London, wo das Büro Sheppard Robson ein neues Luxushotel begrünen wird. Doch im Gegensatz zu diesen beiden Vorzeige-Bauten ist man in Düsseldorf bereits am Ziel: Am „ Kö-Bogen 2“ sprießen die Bäumchen nämlich schon perfekt. Ganz abgesehen davon, dass 75 Prozent der Einzelhandelsflächen im neuen Gebäude längst vermietet sind und die meisten Geschäfte unterm grünen Dach im zweiten Halbjahr 2020 ihrer Eröffnung entgegengehen.

Pflanzen als Hitzepuffer

Die positiven Effekte der riesigen Hainbuchenhecke für das Klima in der Innenstadt können sich sehen lassen. Die Begrünung verhindert, dass sich die Fassade des „ Kö-Bogen 2“ bei starker Sonneneinstrahlung überproportional auf bis zu 70 Grad aufheizt und diese Wärme in die Umgebungsluft zurückgeht. Die Pflanzen agieren hier wie ein Hitzepuffer. Sie bremsen den Temperaturanstieg rund um den neuen Komplex.