Und es hat brumm gemacht

Jedenfalls besticht der oberirdische Teil des Hauses mit großen offenen Räumen, die teilweise durch Glaswände abgetrennt sind. Der Grundriss umfasst einen Flur samt Wohnzimmer, ein Esszimmer mit Musikecke, eine große Küche, ein Arbeitszimmer mit Bibliothek, zwei Schlafzimmer mit privaten Badezimmern, drei Toiletten, zwei getrennte Schränke und eine Speisekammer. Außerdem hat Wiciak im Ringhouse-Konzept bewusst vorgelagerte Freiräume geschaffen, wodurch die Form des Gebäudes deutlicher ersichtlich wird.

Zeitgenössische Übersetzung

Obwohl das unorthodoxe Werk an vergangene Tage erinnert, versteht die Architektin ihr Ringhouse als zeitgenössischen Entwurf. Sie merkt jedoch an: „Alles, was heute geschaffen wird, ist das Ergebnis einer Evolution und eine Fortsetzung dessen, was einst geschaffen wurde. Deshalb ist es erinnerungswürdig. Und das Design des Hauses kann deshalb eine gute Möglichkeit sein, um eine interessante Geschichte zu erzählen und nicht nur die Geschichte der Architektur."

Aus diesem Grund würde das Projekt eben nicht bloß ein fantastisches Haus darstellen, sondern zusätzlich einen vergangenen Stil neu interpretieren. Meint sie.