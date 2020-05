Der Porsche unter den Garagen

Die Liebe zu den eigenen vier Rädern ist für leidenschaftliche Autobesitzer oft grenzenlos. Sie bauen zu ihren Fahrzeugen gerne persönliche Beziehungen auf. Da kann so ein fahrbarer Untersatz schon einmal zum Partnerersatz werden, mit dem man die schönsten Momente teilen will.

Garage aus Glas

Da wird geschraubt, geschrubbt, gecruised und viel Zeit miteinander verbracht. Doch was dem wahren Autonarren so richtig Freude bereitet – die Präsentation seines schnurrenden Schmuckstücks. Und der erste Platz im Rennen um das perfekte In-Szene-Setzen geht dabei definitiv an den Eigentümer des so genannten „Smilgu Hauses“. Das bedeutet so viel wie „gebogenes Haus“ und ist wohl auf die verdrehte Wahrnehmung anspielt, die sich aufgrund der Architektur dieses Objekts ergibt.

Diese liegt hier nämlich nicht etwa auf dem Wohnraum – sondern auf einer vollends verglasten Garage! Sie schenkt dem Wagen der Eigentümer die ganz offensichtlich besonders intensiv gewünschte Aufmerksamkeit.