Der Tower mit dem Dreh

Der Mira Wohnturm schraubt sich in der Nähe des Embarcadero, des Damms an der Ostküste der Stadt, in die Höhe. Die Optik lehnt sich an die Idee der Erkerfenster, ein bekanntes Merkmal der frühen Häuser San Franciscos, an. Nur dass hier jede Wohnung einen anderen Grundriss hat und keine Fensterfront der anderen gleicht.

Jede Wohnung ist damit eigentlich eine Eckwohnung. Die Erker drehen sich von Stockwerk zu Stockwerk und bieten großzügige Ausblicke auf die Bucht von San Francisco und die Bay Bridge – und natürlich einen interessanten Anblick.

LEED-Gold angestrebt

Ein innovatives Energiesystem sorgt laut den Angaben von Studio Gang dafür, dass es kühl bleibt. Zusammen mit dem Grauwasser-System, grünen Dächern und weiteren nachhaltigen Maßnahmen bringt es das Projekt wohl bald zum Gold-Standard nach der LEED-Zertifizierung. LEED steht für Leadership in Energy and Environmental Design. Das ist ein schon sehr früh entwickeltes System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen des U.S. Green Building Council.