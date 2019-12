„China Zun“: Pekings neues Wahrzeichen

Die Fertigstellung des Gebäudes Anfang Oktober hat Chinas Metropole um eine architektonische Attraktion reicher gemacht. Nicht nur, weil der auch als CITIC Tower Beijing bekannte „ China Zun“ Wolkenkratzer mit seinen 528 Metern Höhe alle anderen Bauten Pekings überragt. Das Hochhaus mit der außergewöhnlichen, „taillierten“ Form ist derzeit auch das neunthöchste der Welt. Und es bildet einen neuen Ankerpunkt im dichten Beijing CBD (Central Business District).

Über allen Dächern

Obwohl in China seit Jahren unzählige Hochhäuser gen Himmel wachsen: In Peking begann die Phase regen Wolkenkratzerbaus vergleichsweise spät. Anders als in anderen Städten finden sich die meisten dieser High-Rises hier zudem dicht an dicht im CBD.

Der vom Büro Kohn Pedersen Fox Associates ( KPF) für CITIC Heye Investment designte China Zun Tower beeindruckt allerdings nicht allein durch seine Gesamthöhe. Seine außergewöhnliche Form und verbindende Funktion machen ihn vielmehr zu einem ikonischen neuen Wahrzeichen.