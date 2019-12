In London wächst die größte grüne Fassade Europas

Begrünte Wände ziehen aktuell in allen Städten Europas die Aufmerksamkeit auf sich. Doch London will wie immer mehr: Die größte begrünte Fassade des Kontinents soll hier erblühen. Mit vielen kleinen „Special-Effects“ …

Eines gleich vorweg: Österreich und vor allem Wien können sich in Sachen Nachhaltigkeit stolz auf die Schulter klopfen. Erst kürzlich wurde die Bundeshauptstadt von lastminute.com unter die fünf nachhaltigsten Städte Europas gewählt. Abgesehen von Parametern wie biologischer Landwirtschaft, Co2-Ausstoß oder Grünflächenanteil flossen in dieses Ranking auch Projekte wie die grüne Fassade der MA48 am Wiener Gürtel ein.

Grünes Vorzeige-Projekt?

Vielleicht war es sogar eben dieses Ranking und dieser beispielgebende Bau, der nun die Londoner Stadtregierung dazu veranlasst hat, einem wahrlich spektakulären Hotelprojekt im Herzen ihrer Stadt die Baugenehmigung zu erteilen: An prominenter Stelle, am so genannten Holborner Viadukt, hat das renommierte Londoner Architektur-Büro Sheppard Robson im Auftrag der Dominvs Group seine Vision eines außergewöhnlichen Fünfsternehotels angesiedelt: Ein ovaler Bau, dessen Fassade zur Gänze quasi „bewaldet“ ist.