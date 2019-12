Das Haus, das mit der Sonne wandert

Manche Kundenwünsche klingen illusorisch. Wie jener, mit dem ein Klient den polnischen Architekten Robert Konieczny konfrontierte: Ein neues Eigenheim, das sich Saison und Sonnenstand anpasst.

Abseits konventioneller Pfade

So, dass die Räume bei Sommerhitze wohlig kühl, an Wintertagen aber hell und freundlich sind. All dies in Form einer Immobilie, die – wie der Name definiert – in der Regel nicht mobil ist.

Doch mit Architekt Konieczny hatte der Kunde den richtigen Partner für seine Vision eines beweglichen Hauses gefunden. Denn Koniecznys Büro KWK Promes ist bekannt für technische Lösungen, die Bewegung in sonst immobile Strukturen bringen. Das „ Quadrant House“ getaufte Projekt, das in diesem Fall entstand, ist ein weiteres Beispiel für kreative Architektur abseits konventioneller Pfade.