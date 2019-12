Der fließende Raum in Perfektion

Eine wechselvolle Geschichte

Nur acht Jahre lang konnte die Familie Tugendhat ihre prächtige Villa genießen. Die TextilfabrikantenFritz undGrete Tugendhat und ihre fünf Kinder mussten 1938 vor den Nazis in dieSchweiz flüchten; später emigrierten sie nachVenezuela. Ihr Haus, das Schätzungen zufolge etwa fünf Millionen Vorkriegskronen gekostet hatte, also dem Wert von zehn stattlichen Mietshäusern entsprach, fiel danach in viele fremde Hände. Zuerst nahm die Villa Tugendhat durch deutsche Luftangriffe starken Schaden, dann durch den Vandalismus sowjetischer Soldaten und schließlich durch die ungelenken Umnutzungen und ignoranten Vernachlässigungen in der Nachkriegszeit. Einer hastigen Renovierung in den 1980er Jahren fielen nochmals einige bis dahin noch erhaltene Elemente zum Opfer. Nach der Auflösung des Ostblocks ging die Villa in den Besitz der Stadt Brno über. 2001 wurde sie zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und schließlich ab 2010 zwei Jahre lang fach- und kunstgerecht saniert.

Der alte neue Glanz

Gleich drei Architekturbüros wurden mit der Restaurierung nach modernen denkmalpflegerischen Gesichtspunkten betraut. Unter den kritischen Augen eines internationalen Expertenteams entstand die Villa Tugendhat wieder neu – und in alter Form. Eine bezeichnende Fügung dabei: Die Leitung des Teams wurde Ivo Hammer, Kunsthistoriker und Schwiegersohn des Bauherrn Fritz Tugendhat, anvertraut.