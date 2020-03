Aus der Vogelperspektive

Genau so einfach können sie wieder entfernt werden, der „Fußabdruck” in der Natur bleibt damit gering. Doch wie viel wiegt so eine Birdbox eigentlich? „Die kleinere hat ein Gewicht von lediglich 900 Kilo”, sagt Stigedal. Die Birdbox medi wiegt etwa 1.500 kg.

Die Birdbox kann um ein separates „Badezimmer mit Aussicht” ergänzt werden. In dieser Nasszelle, umgeben von Natur und Stille, vor Blicken und Störenfrieden durch schwarz getöntes Isolierglas geschützt, wird Loslassen fast zum meditativen Akt.

Naturnähe

„Wir haben die Birdbox entwickelt, um Sie der Natur nahe zu bringen. Das minimalistische Design bietet Komfort und gleichzeitig steht die umgebende Landschaft im Vordergrund”, erzählt CEO Asbjørn Reksten Stigedal. Aufgrund der natürlichen Formen und Farben, die von den Bergen in Norwegen inspiriert seien, falle die Birdbox in der Landschaft gar nicht auf. Perfekt, um unauffällig und in Ruhe allerlei Getier mit dem Fernglas zu beobachten.