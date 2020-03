Mehr als gut, Toogood

„In Gummistiefeln ging Faye auf Streifzüge durch die Wälder und sammelte Äste, Steine und kleine Gebeine. Am Kaminsims in ihrem Zimmer gab sie dann den Fundstücken eine immer neue Ordnung“, so die Kindheitsbeschreibung der studierten Kunsthistorikerin. „Erica war von früher Kindheit an besessen von Formen und Würfen. Mit acht Jahren kaperte sie eine Singer Nähmaschine und nähte sich aus einem alten Windsack ein Oberteil,“ heißt es über die gelernte Musterschneiderin. Die Rollen der beiden waren früh abgesteckt und haben sich bis heute nicht geändert. Die Schwestern bezeichnen sich gegenseitig als „die Tüftlerin“ und „die Schneiderin“.

Der Roly-Poly Chair

Faye Toogood arbeitete als Interior-Stylistin bevor sie 2008 das Studio Toogood gründete. Zur tiefgehenden Ergründung von Objekt, Skulptur und Raum, wie sie selbst sagt. Mittlerweile sind ihre Möbel und Objekte Teil zahlreicher permanenter Sammlungen rund um den Globus.