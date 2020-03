„Six Senses“ lockt ins Bibel-Land

Das neue „Six Senses Shaharut“ in Israel fiebert seiner Eröffnung entgegen: Ein umweltfreundliches Luxus-Resort in der legendären Wüste Negev, dessen Architektur lokale Traditionen und Geschichte spiegelt.

Stille, Weite und unberührte Natur, die ihresgleichen sucht. Ein Ort, der Träume wachruft. Forschern zufolge geht der alttestamentliche Name נֶגֶב nægæv – neuhebräisch „Negev“ – auf aramäische Wurzeln zurück. Und er bedeutet „trockenes Land“. Vor über 2.000 Jahren erdachten die Nabatäer kluge Bewässerungssysteme, um in der kargen Wüste Lebensraum zu schaffen. Keine Frage, dass diese Landschaft geradezu Geschichte „atmet“. Das neue „Six Senses Shaharut“ Resort, das hier bald seine Pforten öffnet, geht höchst respektvoll damit um: Ökologisch gebaut und als Reminiszenz an frühe Siedlungen designt, fügt es sich behutsam in seine biblische Umgebung ein.