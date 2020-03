Interior-Trends 2020: Was jetzt hip ist!

Schon etwas von Tranquil Dawn gehört?

Neutrale Farbtöne, wie etwa Weiß oder Grau sind offensichtlich ein wahrer Dauerbrenner. Sie lassen jeden Raum stilvoll aussehen und man muss sich dabei nicht auf Wandfarben oder Tapeten beschränken. Auch Möbel sind vom neutralen Trend völlig erfasst worden und werden durch Überlagerungen verschiedener Farbtöne zu einem wahren Hingucker. Neben den Klassikern kommen aber auch immer neue Farbtöne, wie – Achtung, neues Wort – Tranquil Dawn, zum Zug. Die offizielle „Farbe des Jahres 2020“ ist im Grunde eine weiche und neutrale Version von Grün. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man sie unglaublich vielseitig kombinieren kann. Ein extra Hauch von Creme oder Rosa dazu und man ist schon voll im Trend.

Die rohe Naturgewalt naht!

Es sind die Zeiten des Boho-Trends, der gerade wieder mächtig an die Türe klopft. Dieser Trend zeichnet sich vor allem durch den Einsatz von organischen Materialien und Fasern aus. Gemütlich und elegant zugleich. Der Boho-Stil setzt sich aus den verschiedensten Elementen zusammen, von „ Oriental“ bis „Hippie“. Dabei ist vor allem der Kreativität freien Lauf zu lassen: Nichts geht über einen wilden Muster- oder Materialmix! Im Jahr 2020 sind es vor allem die Naturseidenpolster oder Hanfgardinen, die den Hausbesitzern besonders gefallen. Solange es roh und unbehandelt ist, wird es im Wohnraum willkommen sein.

Die Wildtiere kommen!

Wild, wilder, Animal-Print! Auch dieses Jahr haben sich Zebra, Leopard & Co. in unsere Gemächer geschlichen. Egal, ob im Schlafzimmer, Essraum oder der Wohnecke - Tiermuster versprühen immer gute Laune. Aber: es geht darum, das Flair der Muster in den kleinen Dingen zu verstecken. Zu viel des Guten führt nämlich sehr schnell zu Augenschmerzen. Absolut großartig sehen die Tiermuster eben in einem viel kleineren Maßstab aus. Insbesondere, wenn dabei auch noch die Farben miteinander in Einklang stehen. Wie wäre es mit einem qualitativ hochwertigen Zebra-Teppich inmitten eines minimalistisch eingerichteten Wohnzimmers? Das passt heuer wie die Faust aufs Aug!