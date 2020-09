Auf Algen gebaut

Überall dort, wo auf den French Dream Towers keine Algen wachsen können, sollen von Vegetation bedeckte Solarpaneele und Gewächshäuser integriert werden. Etwa in den Spitzen der Glastürme. In diese sollen gar kleine Wälder integriert werden, um die Luft der Gebäude zu filtern und den Bewohnern kleine Waldoasen zu eröffnen.

Sinnvolle Anordnung der Türme

Aber auch die Form der Türme hat einen nachhaltigen Aspekt: Das kräuselnde Podium, das sie alle an ihrer Basis verbindet, ist so gestaltet, dass Regenwasser an den Seiten, durch die Öffnung in der Mitte und in die darunter liegenden Becken abfließen würde. Dazu erklären die Architekten: "Hangzhou ist eine Stadt, in der Wasser sehr präsent ist. Wir wollen diese Tradition fortsetzen, aktualisieren und hervorheben", erklärten die Architekten.