Stavanger übt sich in paradiesischer Stadtplanung

Wenn ein Stadtteil Paradis heißt, norwegisch für „Paradies”, versteht es sich quasi von selbst, dass man bei städtebaulichen Veränderungen behutsam vorgeht. Das Paradies will schließlich erhalten bleiben. In dem Fall befindet es sich in der norwegischen Stadt Stavanger. Der Bezirk Paradis wird nach einem Masterplan von Ghilardi + Hellsten einer flotten Stadtentwicklung unterzogen, die vor allem auch den Verkehr reduzieren soll.