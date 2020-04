Almheu für Wand und Sauna

Über die Augen erhalten wir rund 80 Prozent aller Informationen über die Umwelt. Wer die Muster der Naturoberflächen der Organoid Technologies GmbH sieht, ist gleich entzückt. Erinnern sie doch etwa an Großmutters Rosengarten oder den Urlaub in der Provence – und erfreuen so unser wichtigstes Sinnesorgan. Dann fasst man sofort hin und lässt die Finger über die Organoids drübergleiten. Und wie die Struktur dazu verleitet! Da sind Blumen eingestreut, oder Blätter, Kaffeebohnen, Sonnenblumenkerne. Und dann riecht das Ganze noch dazu ... nach Lavendel, nach Almheu – zum Eingraben. Dieses Erlebnis für die Sinne ist schwer in Worte zu fassen.