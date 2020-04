Großartiges Kleinod

Doch auch wenn bei der Konzeption der schicken Wohnkokons derartige praktische und verkaufsrelevante Eigenschaften bedacht werden, ist das oberste Ziel stets die „maximale Schönheit aus dem coodo herauszuholen“, verspricht das Unternehmen auf seiner Website.

Und das bedeutet im Klartext: An den abgerundeten Ecken, den stabilen Wänden und den großen Glasflächen darf nicht gerüttelt werden. Deshalb sind auch alle Heiz-, Kühl- sowie Stromversorgungssysteme im Boden, in der Decke und in den Innenwänden intelligent versteckt.

Smart Living

Selbst die kürzlich integrierten Smart-Living-Komponenten von Sensorberg sind für das Auge unsichtbar installiert und spielen laut Sensoberg-CEO Michael von Roeder freilich alle Stückerl: „Unsere Technologie macht jedes einzelne coodo zu einem komplett vernetzten Raum, der ortsunabhängig funktioniert und völlig unkompliziert über das Smartphone steuerbar ist. So können Nutzer beispielsweise schon von unterwegs aus die Heizung einschalten, bevor sie nach Hause kommen.“ Egal wo dieses zuhause eben gerade ist.

Eines ist also offensichtlich: Das Team von „Lofts to go“ versucht mit allen aktuellen Entwicklungen in Sachen Living Schritt zu halten. Somit ist auch klar, dass das Thema Nachhaltigkeit hier nicht zu kurz kommen darf. „Das ist natürlich auch ein Riesenthema, wir sind total recycelbar, streben das ,Cradle to Cradle‘-Prinzip an, also nach einem umweltintelligenten Zyklus zu arbeiten“, erklärt der Chef persönlich, dessen erklärtes Lebensmotto zudem nicht etwa "Mehr! Mehr! Mehr" lautet, sondern stattdessen "Gut! Gut! Gut!", wie er betont.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Also ist ein Hybrid-System zur optionalen Integration regenerativer Energien selbstverständlich, effiziente Wärmedämmung und die bevorzugte Verwendung produktionsortnaher Materialien ebenso.

Romantischer Schlusssatz, der an die heute acht Jahre alten Ursprungsüberlegungen von Mark Dare Schmiedel anknüpft: „Wir wollen Menschen vermitteln, sich vom Alltag nicht so stressen zu lassen und ihre Freizeit mehr zu nutzen – vor allem draußen in der Natur. Wir wollen mit den coodos die Welt ein kleines bisschen besser machen.“

Text: Johannes Stühlinger

Bilder: coodo; Arndt Haug

