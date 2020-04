Oase der Superlative

Oase als Aushängeschild

Sinn des spektakulären Neubaus ist es jedoch nur bedingt, Arten zu erhalten. Vielmehr will man dem Oman ein neues Aushängeschild verleihen. Eines, das auch international für Aufsehen sorgt. "Diese Oase soll Besuchern eine Reise durch die beeindruckende Flora und Fauna des Omans an nur einem Ort ermöglichen", wird schon vor der geplanten Eröffnung Ende 2020 getrommelt. Das bedeutet konkret: Man wird hier ausschließlich einheimische Arten zu sehen bekommen. Doch das ist auch objektiv betrachtet außergewöhnlich genug. Viele davon sind nirgendwo sonst auf der Welt zu finden.

Neuer Sultan, neues Glück

Eben aus diesem Grund sei der Schutz der unglaublichen Pflanzenvielfalt dem neuen Sultan Haitham ibn Tariq eben so wichtig, sagt derselbe. Also müsse dieser spektakuläre Bau her, dessen Architektur nicht nur auf die Umgebung, in die man ihn pflanzen möchte, abgestimmt ist. Vielmehr soll sein Erscheinungsbild auch dem Erhalt der darin bald heimischen Pflanzenwelt dienlich sein, wird seitens der Architekten betont.

Wie das genau passieren soll, bleibt aktuell zwar noch ein Rätsel, aber zumindest ein paar Details gab man inzwischen preis. Um den Botanischen Garten herum sollen alle bekannten, charakteristischen omanischen Pflanzenarten angesiedelt werden.

Zwei abgekapselte Welten

Dazu werden acht unterschiedliche Lebensräume, die im Oman verteilt tatsächlich vorkommen, an Ort und Stelle nachgebaut – von der trockenen Wüste bis hin zu den reichen Monsun-Nebelwäldern. Zwei dieser künstlichen Lebenswelten werden gar in überdachten und so genannten "Biomen" untergebracht werden.