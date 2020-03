Bau(m)werke von morgen

Bauwerke werden lebendig

„Die Baubotanik nähert sich dem Baum technisch und der Architektur biologisch, dadurch können wir das Verhältnis von Natur und Architektur neu ausloten“, beschreibt Ferdinand Ludwig sein neu gegründetes Studienfach. Der Professor fürGreen Technologies in Landscape Architecturean der TU München ist Pionier auf diesem Gebiet und hat für seine Entwürfe und Konstruktionen bereits einige Auszeichnungen erhalten.

Seine lebenden Bauten hat der Städteplaner so konstruiert, dass sie anfangs von Stahlträgern stabilisiert werden. Die gesetzten Bäume können mit zunehmendem Wachstum immer mehr Trägerfunktionen übernehmen und die anfängliche Hilfsstruktur ersetzen. Die Pflanzen sind somit nicht attributives Schmuckwerk, sondern elementarer Bestandteil der Konstruktion. Damit tritt laut Ludwig eine „Verlebendigung der Architektur“ ein. Die Bauwerke treiben im Frühjahr aus und werfen im Herbst ihr Laub ab.

Baubotanik gegen Hitzestress

Angesichts verdrängter Grünflächen in ständig wachsenden Städten sorgen Ludwigs Entwürfe für reges Interesse. Denn mit zunehmender Bevölkerungsdichte und Versiegelung von Flächen steigt die Temperatur. „Gerade in den Städten ist ein Großteil der Fläche mit Stein, Beton und Asphalt verbaut. Diese Materialien heizen sich bei hohen Temperaturen schnell auf, Menschen und Tiere in den Städten leiden unter Hitzestress“, erklärt Ludwig.