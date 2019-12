Süßes für Österreich aus Berndorf

Investorenservice

Als Wirtschaftsagentur des Landes NÖ unterstützt ecoplus Unternehmen bei allen Fragen rund um Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte in ganz Niederösterreich. Das ecoplus Investorenservice ist dabei Drehscheibe, Informant, Erstvermittler und Netzwerkpartner. In den vergangenen zehn Jahren wurden durch das ecoplus Investorenservice mehr als 1.000 Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsprojekte erfolgreich begleitet. Dank dieser Projekte konnten in Niederösterreich über 18.000 Arbeitsplätze neu geschaffen beziehungsweise gesichert werden.