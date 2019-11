Gemeinschaftliche Entwicklung für Niederösterreich

Ziel ist es, heimische Gemeinden bei der gemeinsamen Realisierung erfolgreicher Wirtschaftsstandorte zu unterstützen und dieses Angebot wird gerne angenommen.

Zurzeit gibt es in ganz Niederösterreich 15 realisierte interkommunale Wirtschaftskooperationen mit rund 400 Hektar Ansiedlungsfläche. In Summe haben sich bereits 89 Unternehmen mit rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesiedelt. Alles in allem sind 91 Gemeinden in Niederösterreich an einer Standortkooperation beteiligt, davon zehn Gemeinden bei mehreren Kooperationen.