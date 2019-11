IZ NÖ-Süd: Ein Wirtschaftspark in bester Lage

Im wirtschaftlich leistungsfähigsten Gebiet Österreichs liegt der größte der 8 Wirtschaftsparks, die ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, in ganz Niederösterreich betreibt: der ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd ist hier, südlich von Wien, fast schon zu einer kleinen Stadt angewachsen. Auf einer Fläche von 280 Hektar (Grundstücke mit Industriewidmung) sind derzeit mehr als 380 Unternehmen mit rund 11.100 Mitarbeitern angesiedelt.

Zwei Anschlussstellen an die A2 Südautobahn, eine eigene Anschlussbahn sowie die Nähe zu Wien und zum Flughafen in Schwechat sorgen für eine optimale Verkehrsanbindung. Die erstklassige technische Infrastruktur und ein eigenes Post- und Zollamt machen das IZ NÖ-Süd zum optimalen Business-Standort. Für die Mitarbeiter der angesiedelten Unternehmen gibt es am Gelände moderne Gastronomie- und Nahversorgungsangebote und eine eigene Kinderbetreuungseinrichtung exklusiv für die angesiedelten Betriebe. Als Ergänzung und Erweiterung der bereits bestehenden Serviceangebote wurde Anfang des Jahres das erste Parkhaus im IZ NÖ-Süd eröffnet, in dem 288 Stellplätze für die Unternehmen im Wirtschaftspark zur Verfügung stehen. Ein spezielles Angebot in den ecoplus Wirtschaftsparks ist die Errichtung von individuellen Mietobjekten, die den konkreten Wünschen und Anforderungen der Unternehmen entsprechend geplant und errichtet werden.