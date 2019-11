Der Zwei-Länder Park im Waldviertel

In den letzten 23 Jahren wuchs das Unternehmen des Fiber Optics-Pioniers kontinuierlich. Seit 2016 wird in sechs Tochtergesellschaften der NBG-Gruppe am Projekt Vernetzung der Zukunft durch Glasfaser gearbeitet. Die Geschäftsfelder NBG Holding umfassen die Produktion von Edelstahlröhrchen mit integrierter Glasfaser, den Fiber to the Home-Ausbau oder auch die Weiterentwicklung der Glasfasersensorik. Die Produkte werden in mehr als 33 Länder weltweit exportiert. Seit Mai wird am Gelände der NBG im Access Industrial Park Austria wieder gebaut. Bereits im Sommer 2020 soll die Produktion im neuen Werk aufgenommen werden.