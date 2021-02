Fünf Serien, die Ihr Leben verändern

Heli arbeitet in einer Automobilfabrik in Zentralmexiko und lebt mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Kind, seiner Schwester und seinem Vater in einem Haus. Seine 12-jährige Schwester Estela lernt den Polizeikadetten Beto kennen, der sie gerne heiraten möchte. Um diesem Ziel näher zu kommen, versteckt Beto mehrere Päckchen Kokain auf dem Dach von Estelas Familie und bringt sie so zwischen die Fronten von Drogenkartellen, Polizei und Militär.

Aufgepasst: Diese Machtstrukturen lassen uns das Leben in Österreich schätzen.

Deutschland/Frankreich/Mexiko/Niederlande, 2013. Drama, 1h 45 Min.

Heli kostenlos auf SOONER streamen

Die neue europäische Streamingalternative

SOONER ist der neue Player am Streamingmarkt und bietet sowohl etablierten RegisseurInnen als auch Newcomern eine Bühne. Gerade noch beim Filmfestival und gleich darauf als Stream verfügbar: SOONER vereint die besten Serien, Filme und Dokus aus den Bereichen Independent, Arthouse und Performing Arts. Was für konventionelle Plattformen zu eckig und zu kreativ ist oder schlicht nicht ins Schema passt, das wird auf SOONER gebührend gefeiert.

Das BASE Abonnement ist in HD-Qualität um 7,95 € pro Monat zu haben, als Jahresabo schon um 4,99 € pro Monat. Neu für Studierende: Die ersten drei Monate Streaming sind gratis, danach monatlich 2,99 €. Auch ohne Mitgliedschaft können Sie einzelne Filme um 1,95 € ausleihen und 72 Stunden lang ansehen.

KURIER-LeserInnen streamen 14 Tage gratis.