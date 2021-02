Streaming: Wie diese Menschen ihre Komfortzone verlassen

Den drei jungen Sportlern Usukhbayar, Oyunchimeg und Gerelt-Od fehlt es eigentlich an allem: Trainingsmöglichkeiten, anerkannte Wettkampfstrecken, Budget. Aber nicht an Freude und Kampfgeist. So kommt es, dass sich der ehemalige deutsche Olympia-Langläufer und Bundestrainer Georg Zipfel dafür engagiert, dass Langlaufen auch in der Mongolei zu einem Spitzensport wird.

Eine spannende Doku aus Deutschland (2014) und hier als Stream verfügbar.