Im One-Stop-Shop zur Immobilie

Betongold ist beliebter denn je. Immobilientransaktionen können jedoch so manchen Stolperstein beinhalten, sagt Markus Kaspar, Notar in Wien.

Auch in Zeiten der Pandemie sehen viele Menschen Immobilien als krisensicheren Hafen an und haben in Wohnungen oder Häuser investiert. Worauf führen Sie das zurück?

Markus Kaspar: Immobilien sind etwas zum Angreifen, Anschauen, etwas Reales. Das ist offensichtlich gerade in unsicheren Zeiten für viele eine große Beruhigung. Dazu kommt, dass sie in der Regel nicht an Wert verlieren, sondern vielfach sogar gewinnen.

Nach wie vor werden Immobiliengeschäfte oft ohne kompetente Beratung abgeschlossen…

...was ich für nicht besonders klug halte. Man nimmt, zumindest beim Kauf, dafür doch größere Summen in die Hand. Dazu kommt, dass man als Laie einiges übersehen kann.

Was beispielsweise?

Für Unternehmer etwa macht es einen Unterschied, ob die Immobilie ins Betriebs- oder Privatvermögen fällt. Letzteres kann unter Umständen einige Vorteile, beispielsweise steuerlicher Natur, bringen. Außerdem spielt das Erbrecht mit: Wenn etwa eine GmbH ein Gebäude kauft und das Unternehmen einige Jahre später verkauft wird, kann die Immobilie nicht vererbt werden. Außer sie wird herausgekauft, was jedoch teuer werden kann. Diese Themen werden in Beratungsgesprächen häufig angesprochen. So mancher hat bereits auch böse Überraschungen erlebt, wenn er sich nur auf Vertragsvorlagen aus dem Internet verlassen hat: Bei Mietverträgen haben Befristungen nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen oder beim Immobilienerwerb gab es wegen der grundbücherlichen Belastungen Probleme und Komplikationen.