Digitalisierung: „Ein weiterer Schritt in die Zukunft“

Gerade in Zusammenhang mit der notariellen Tätigkeit kommt dem Thema Sicherheit große Bedeutung zu. Wie wird diese gewähr- leistet?

Ganz am Beginn, also bevor die notarielle Amtshandlung digital erfolgt, wird die Identität des Klienten mithilfe eigener Verfahren festgestellt. Wie auch in der analogen Welt führen wir natürlich auch allfällige Prüfungen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch. Wenn die Dokumente fertig vorbereitet sind, steht eine Videokonferenz auf dem Programm, in der der Notariatsakt verlesen und letzte Fragen geklärt werden können. Der Klient bringt unter Aufsicht des Notars seine qualifizierte elektronische Signatur am jeweiligen Dokument an. Danach bringt der Notar bei den Beglaubigungen noch die Beglaubigungsklausel auf und signiert die Urkunden mit seiner Beurkundungssignatur. Die Dokumente werden anschließend, wie auch bei den analog errichteten Urkunden, dort eingesetzt, wo sie benötigt werden. Also etwa bei Urkunden für das Grundbuch oder Firmenbuch.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Beratung. Mussten Sie in der digitalen Welt dabei Abstriche machen?

Selbstverständlich nicht. Kommunikation, Beratung und maßgeschneiderte Lösungen, etwa bei Gesellschaftsverträgen, sind einfach zentraler Kern unserer Beratung. Egal, ob diese persönlich erfolgt, per Telefon oder in einer Videokonferenz. Möglicherweise muss man sich auf die beiden letztgenannten ein bisschen genauer vorbereiten. Außerdem braucht es dabei mehr Selbstdisziplin, weil ja immer nur einer sprechen kann.

Die Digitalisierung ist ja für Österreichs Notare schon lange Alltag … Das stimmt. Seit 20 Jahren werden sämtliche Akten und Urkunden im elektronischen Urkundenarchiv des österreichischen Notariats gespeichert. Auch im Rechtsverkehr mit der Justiz setzen wir seit langem auf digitale Anwendungen. Ein weiterer Meilenstein war die Gründung der digitalen GmbH – alles zum Vorteil des Klienten.